Wimbledon 2025: Deutsche Hoffnungsträgerin scheitert

Nächster Tennis-Krimi - diesmal aus deutscher Sicht ohne Happy End: Eva Lys hat in Wimbledon ihr Zweitrundenmatch gegen die an Position 30 gesetzte Tschechin Linda Noskova mit 2:6, 6:2, 3:6 verloren.

Wimbledon: Lys kämpft sich nach Fehlstart zurück

Die 23 Jahre alte Hamburgerin hatte im All England Club erstmals in der zweiten Runde gestanden. Zum Auftakt hatte Lys mit einem Kraftakt die Chinesin Yuan Yue in drei Sätzen niedergerungen, nun war in Runde zwei Endstation.