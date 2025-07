Wimbledon 2025: "Massaker mit der Kettensäge"

SPORT1 13.07.2025 • 11:25 Uhr Iga Swiatek lässt Amanda Anisimova im Wimbledon-Finale keine Chance. Die Presse reagiert auf die historische Machtdemonstration.

Iga Swiatek hat zum ersten Mal Wimbledon gewonnen! Die Polin gewann gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova in unter einer Stunde mit 6:0, 6:0 und sicherte sich mit einer historischen Machtdemonstration den Titel des Rasenklassikers.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dementsprechend groß war das mediale Echo auf die Partie. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen:

Polen

Sport.pl:„Dieses Match wird in die Sportgeschichte eingehen. Ganz anders die Leistung von Anisimova, die nervös war und oft Fehler machte - wie zum Beispiel am Ende des dritten Satzes, als sie einen doppelten Aufschlagfehler beging. Möglicherweise war es eine Frage des Lampenfiebers, denn die Amerikanerin hatte noch nie in einem Grand-Slam-Finale gespielt.“

Gazeta Wyborcza: „Ein absoluter, ungeheurer Triumph für Iga Swiatek in Wimbledon. Das war ein Massaker mit der Kettensäge: Iga Swiatek hat damit ihren sechsten Grand-Slam-Titel errungen und ihren ersten in Wimbledon, dem wichtigsten Turnier von allen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Rzeczpospolita: „Iga Swiatek ist die erste polnische Wimbledonsiegerin. Sie war die dritte polnische Finalistin in Wimbledon, doch Jadwiga Jędrzejowska (1937) und Agnieszka Radwańska (2012) verloren beide ihre Titelkämpfe. Sie zeigte das, womit sie schon das ganze Turnier über beeindruckt hatte - stoische Gelassenheit, kluger Spielaufbau, effektiver Aufschlag und ein tödlich präziser Return.“

Przeglad Sportowy: „Sie hat es geschafft! Iga Swiatek ist Meisterin von Wimbledon! Ein solches Finale hat es seit 114 Jahren nicht mehr gegeben!“

Super Express: „Das war eine Fahrt. Die polnische Zerstörerin Swiatek ist Königin von Wimbledon.“

USA

Washington Post: „Iga Swiatek überrollt Amanda Anisimova bei ihrem ersten Wimbledon-Titel“

{ "placeholderType": "MREC" }

Sports Illustrated: „Iga Swiatek läutet mit dem Wimbledon-Titel eine Renaissance ein. Ihr gefallener Stern ist wieder aufgegangen. Eine Spielerin, die in den letzten fünf Jahren die meiste Zeit die Nummer 1 war, wurde von der Spitzenposition und dann aus den Top Fünf verdrängt. Sie kam als Nummer 8 der Setzliste nach Wimbledon, ihre niedrigste Platzierung bei einem Grand Slam seit 2020. Jetzt ist es Zeit für Iga 2.0.“

New York Times: „Für Swiatek ist der Wimbledon-Sieg der erstaunlichste und doch vorhersagbarste Moment dessen, was schon vorher eine Karriere für die Hall of Fame war.“

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Großbritannien

Daily Mail: „Schlimmste Finalniederlage in 114 Jahren. Die Amerikanerin war so nervös, dass sie kaum einen Ball auf den Platz bringen konnte und in weniger als einer Stunde verlor - die zweite doppelte Bagel-Niederlage in einem Grand-Slam-Finale seit Natasha Zvereva bei den French Open gegen Steffi Graff.“

{ "placeholderType": "MREC" }

The Sun: „All Ova. Iga Swiatek demontiert Amanda Anisimova mit 6:0, 6:0, die Amerikanerin muss die erste Zu-Null-Niederlage im Wimbledon-Damenfinale seit 114 Jahren hinnehmen.“

The Guardian: „Swiatek hat nun jedes ihrer ersten sechs Grand-Slam-Finals gewonnen, ein Beweis für ihre bemerkenswerte mentale Stärke und ihre Bereitschaft, in den entscheidenden Momenten ihr bestes Tennis zu zeigen.“

Frankreich

L‘Équipe: „Iga Swiatek hatte das Spiel völlig unter Kontrolle und kannte gegenüber der wie gelähmt spielenden Amanda Anisimova keine Gnade.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Schweiz