Eine große Fehleinschätzung

Stefanos Tsitsipas nahm am 1. Juli 2021 kein Blatt vor den Mund und verkündete in der Sportbild kurzerhand den Anbruch einer neuen Tennis-Ära.

Exakt vier Jahre später wird deutlich: Tsitsipas gab damals die größte Fehleinschätzung seit Jahrzehnten ab. Denn während in Wimbledon die zweite Runde läuft, sind Tsitsipas, Medvedev und Zverev allesamt an der Auftakthürde gescheitert und von Dominanz der Szene ganz weit weg.

Zverev offenbarte nach seiner Pleite große mentale Probleme: „Ich fühle mich im Moment im Allgemeinen ziemlich allein im Leben. Und das ist kein sehr schönes Gefühl“, sagte er sichtlich mitgenommen am Dienstagabend im All England Club. Er versuche „Wege zu finden, aus diesem Loch herauszukommen“.

Tsitsipas, Zverev und Medvedev stürzen ab

Nach dem erneuten frühen Aus zeigte sich der 26-Jährige verzweifelt: „Es fühlt sich an, als hätte ich keine Antworten mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe alles versucht, unglaublich viel an meiner Fitness gearbeitet, mit meinem Physio gearbeitet. Ich habe alles maximiert, was in meiner Macht steht. Aber gerade habe ich keine Antworten. Ich weiß nicht, was ich machen soll.“