Wimbledon heute LIVE in TV, Stream & Ticker - Lys, Siegemund, Struff und Alcaraz gefordert

Tag drei in Wimbledon. Aus deutscher Sicht kämpfen Eva Lys, Laura Siegemund und Jan-Lennard Struff um den Einzug in die dritte Runde.

Nach dem überraschenden Aus von Topspieler Alexander Zverev müssen in Wimbledon nun andere die deutsche Fahne hochhalten.

Am dritten Tag des prestigeträchtigen Grand-Slam-Turniers kämpfen Eva Lys, Laura Siegemund und Jan-Lennard Struff um den Einzug in die dritte Runde. Im Doppel greifen Kevin Krawietz und Tim Pütz ins Geschehen ein. Wimbledon 2025 täglich im LIVETICKER .

Wimbledon: Nächster Kraftakt für Lys?

Die Weltranglisten-61. steht in Wimbledon zum ersten Mal direkt im Hauptfeld. Nach ihrem Kraftakt in Runde eins gegen die Chinesin Yuan Yue bekommt es Lys am Mittwoch mit der Tschechin Linda Noskova, Nummer 30 der Setzliste, tun. Die Partie ist als drittes Match auf Court 14 angesetzt.