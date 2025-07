Wimbledon: Siegemund - Sabalenka LIVE im TV, Stream & Ticker

Hält der Höhenflug von Laura Siegemund in Wimbledon an? Die deutsche Doppelspezialistin steht erstmals im Einzel-Viertelfinale und bekommt es dort mit ihrer bisher größten Aufgabe zu tun.

Die 37-Jährige trifft auf Aryna Sabalenka. Gegen die an Position eins gesetzte Belarussin ist sie auf dem Papier klare Außenseiterin. Los geht die Partie auf dem Centre Court um 14.30 Uhr im LIVETICKER .

Tennis: So können Sie Wimbledon mit Siegemund vs. Sabalenka heute live sehen:

Sie habe „nichts zu verlieren“ und „darf der fröhliche Underdog“ sein, sagte Siegemund, die ihren riesigen Erfolg an der Church Road eher still genießt und der großen Chance alles unterordnet.

Am Montag zog sie sich überraschend aus dem Doppel-Wettbewerb zurück, in dem sie an der Seite der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia im Achtelfinale hätte antreten sollen.