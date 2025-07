Wimbledon: Stolperstein für Djokovic? Heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Am Montag wird das Achtelfinale in Wimbledon abgeschlossen, sofern das Wetter mitspielt. Unter anderem sind Novak Djokovic und Jannik Sinner gefordert.

Am Montag, den 7. Juli steht in Wimbledon die zweite Hälfte der Achtelfinals im Einzel an. Je vier Partien bei Damen und Herren werden ausgetragen. (Wimbledon 2025 täglich im LIVETICKER)