Wimbledon-Wahnsinn! "Warum muss mir das jedes Mal passieren?"

Der Niederländer Botic van de Zandschulp ist in Wimbledon ungewollt im Dauereinsatz. Er hadert mit seinem Schicksal - ist aber nicht allein.

Der Niederländer Botic van de Zandschulp ist in Wimbledon ungewollt im Dauereinsatz. Er hadert mit seinem Schicksal - ist aber nicht allein.

Sein Gegner Alejandro Davidovich Fokina hatte Court 6 bereits verlassen, da diskutierte Botic van de Zandschulp noch immer im Licht der untergehenden Sonne in Wimbledon mit dem Schiedsrichter. Sein erneutes Nachsitzen wollte der Niederländer offenbar nicht wahrhaben.

Schon die Auftaktpartie des 29-Jährigen am Montag gegen Matteo Arnaldi musste wegen anbrechender Dunkelheit am Dienstag fortgesetzt werden. Am Mittwoch verlor die Nummer 92 der Welt nun erneut den Wettlauf gegen die Uhr - um ein Haar allerdings auch das Match.