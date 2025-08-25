Eklat bei US Open: "Er ist durchgedreht"

Daniil Medvedev ist für seinen Auftritt in der ersten Runde der US Open von seinem Gegner scharf kritisiert worden.
Tennis-Eklat: „Er ist durchgedreht“
„Daniil hat angefangen, das Publikum anzustacheln, und Öl ins Feuer gegossen“, sagte Benjamin Bonzi nach seinem Fünfsatzsieg über den Russen. „Er ist durchgedreht, zusammen mit dem Publikum“, erklärt der Franzose und ergänzte: „Ehrlich gesagt, habe ich so etwas noch nie gesehen. Vielleicht in einem Fußballstadion, aber nicht beim Tennis.“
Medvedev sah sich im dritten Satz einem Matchball gegenüber. Nachdem Bonzis erster Aufschlag im Netz landete, ist ein Fotograf auf den Court gelaufen. Schiedsrichter Greg Allensworth sprach Bonzi anschließend noch einmal den ersten Aufschlag zu.
Medvedev stachelt Publikum an
Diese Entscheidung ärgerte Medvedev so sehr, dass er komplett die Fassung verlor, den Schiedsrichter beschimpfe und das Publikum anstachelte.
Insgesamt musste Bonzi sechs Minuten warten, ehe er mit seinem Aufschlagsspiel fortfahren konnte – und es prompt verlor.
„Ja, es war hart. Es war so laut. Ich habe zwischen zwei Ballwechseln noch nie so lange warten müssen“, sagte der 29-Jährige, der bei seinen Versuchen, sich auf den Aufschlag zu konzentrieren, immer wieder von den Zuschauern gestört wurde.
Selbst als es dann weiterging, sei es so laut gewesen, dass er „kaum den Aufprall des Balles gehört“ habe, so Bonzi weiter.
Am Ende aber ließ er sich weder durch die Mätzchen von Medvedev noch von den Pfiffen des Publikums entscheidend aus dem Konzept bringen und gewann 6:3, 7:5, 6:7, 0:6 und 6:4.