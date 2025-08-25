Unglaublich: Tennis-Rüpel verliert nach irrem Zwischenfall die Fassung

SID 25.08.2025 • 07:05 Uhr Der Russe Daniil Medwedew scheidet einmal mehr früh aus. Ein Zwischenfall wird lange in Erinnerung bleiben.

Der frühere Weltranglistenerste Daniil Medwedew ist bei den US Open nach einem kuriosen und hitzigen Zwischenfall bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Russe, Turniersieger von 2021, unterlag wie in Wimbledon vor wenigen Wochen dem Franzosen Benjamin Bonzi mit 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6 und kassierte erneut eine herbe Grand-Slam-Enttäuschung.

Der 29-Jährige war bereits in Melbourne (2. Runde), Paris (1. Runde) und Wimbledon (1. Runde) früh gescheitert. In New York legte er dabei einen besonders geräuschvollen Abgang hin.

Fotograf läuft auf einmal auf den Platz

Denn beim ersten Matchball von Bonzi im dritten Satz wurde es kurios: Nach einem Aufschlag ins Netz lief ein Fotograf auf den Platz, Schiedsrichter Greg Allensworth sprach Bonzi daraufhin erneut einen ersten Aufschlag zu. Medwedew verlor die Fassung, stachelte das buhende Publikum an und diskutiert lautstark mit Allensworth. Dabei fragte er den Schiedsrichter unter anderem, ob dieser „ein Mann“ sei.