US Open: Abbruch! Deutsche Hoffnung muss aufgeben

SID 28.08.2025 • 18:28 Uhr Bei den US Open wird Eva Lys von gesundheitlichen Problemen ausgebremst - und muss in der zweiten Runde aufgeben.

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys ist bei den US Open von erneuten gesundheitlichen Problemen ausgebremst worden.

Die Hamburgerin musste am Donnerstag gegen die an Nummer 21 gesetzte Linda Noskova aus Tschechien beim Stand von 4:6, 0:3 aufgeben und verpasste damit den erstmaligen Einzug in die dritte Runde von New York.

Lys, die an einer unheilbaren rheumatischen Autoimmunerkrankung (Spondyloarthritis) leidet, welche unter anderem für Schmerzen im Rücken sorgt, war bereits im Vorfeld des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres beim WTA-Event in Cleveland frühzeitig ausgestiegen.

Nun bereitete offenbar wieder ihr Rücken Probleme, immer wieder griff sie sich an diesen.

Noskova zieht davon - Lys gibt auf

Lys tat sich bereits im ersten Satz sehr schwer und lag schnell deutlich zurück. Beim Stand von 2:5 rief die Deutsche den Physio.

Nach einer Behandlungspause wurde die Partie fortgesetzt, Lys kämpfte sich sogar noch einmal heran.

Doch Noskova sicherte sich schließlich Durchgang eins. In Satz zwei zog die Tschechin erneut schnell davon, in der Folge gab Lys auf.