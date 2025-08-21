Tennis-Rüpel Nick Kyrgios nimmt nicht an US Open teil

Annabella Aulinger 21.08.2025 • 18:28 Uhr Nur wenige Stunden vor der Auslosung meldet sich Nick Kyrgios von den US Open ab. Es wäre sein erstes Einzelmatch seit März diesen Jahres gewesen.

Nach seiner Absage für die Mixed-Doubles nimmt Tennis-Rüpel Nick Kyrgios nun auch nicht an den Einzelmatches der US Open teil. Nur wenige Stunden vor der Auslosung wurde seine Abmeldung offiziell bekanntgegeben. (US Open 2025 täglich im LIVETICKER)

Der Australier wurde in den vergangenen Jahren oft von Verletzungen geplagt. Seit 2023 verpasste er elf von zwölf Grand Slams.

Erst vor einem Monat sprach der 30-Jährige über sein Comeback: „Ehrlicherweise hätte ich nicht gedacht, bei so einem großen Turnier noch einmal dabei sein zu dürfen.“

Ersatz für Kyrgios bei den US Open

Kyrgios nahm seit vergangenem März an keinem Einzelmatch teil. Sein Auftritt bei den US Open sollte der erste dort seit 2022 sein. Damals rückte er ungewollt durch einen Skandal ins Rampenlicht.

Immer wieder stand der Exzentriker in den Schlagzeilen für kritische Aussagen über andere Tennisspieler wie Rafael Nadal oder jüngst Jannik Sinner.

Bereits vor wenigen Tagen sagte der Tennis-Rüpel bereits für die Mixed-Veranstaltung ab. Er sollte dort mit Naomi Osaka im Duo spielen. Nun nimmt er überhaupt nicht an der Veranstaltung teil.

Im Juli äußerte sich der Australier über das Mixed-Double bei Eurosport: „Ich glaube, dass ich mit meiner Partnerin Naomi Osaka Großes erreichen kann.“

Kyrgios‘ Platz bei der Einzel-Auslosung wird durch einen „Lucky Loser“ ersetzt. Im Doppel mit Osaka sprang der Franzose Gael Monfils für ihn ein.

Kyrgios leidet schon länger an verschiedenen Verletzungen

Schon seit dem Jahr 2023 ist es bei dem Tennis-Profi immer wieder zu Verletzungen gekommen. Nachdem er sich am Handgelenk das Kahnbeinband gerissen hatte, erholte er sich nur schwer davon.

Seitdem spielte er gerade einmal fünf Matches. Sein einziger Sieg war in der Partie gegen Mackenzie McDonald bei den Miami Masters 2025.