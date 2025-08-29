Tränen-Drama bei den US Open!

Dramatische Szenen bei den US Open: Publikumsliebling Ben Shelton hat unter Tränen sein Drittrundenmatch in New York vor dem Beginn des fünften Satzes aufgeben müssen. (US Open 2025 täglich im LIVETICKER)
Tränen-Drama! Fanliebling raus
Der Weltranglistensechste aus den USA brach das Match gegen den Franzosen Adrian Mannarino beim Stand von 6:3, 3:6, 6:4, 4:6 aufgrund einer Schulterverletzung ab.
Zuvor hatte er minutenlang auf der Bank gesessen, mit den Tränen gekämpft, und darauf gewartet, dass sein Gegner aus den Katakomben zurückkehrt, damit er ihm die Hand schütteln kann, um das Match offiziell zu beenden.
„Ich bin 37 Jahre alt, aber dies ist das erste Mal, dass ich ein Match von der Toilette aus gewonnen habe“, sagte Mannarino nach Sheltons Aufgabe.
US Open: Shelton von Schmerzen geplagt
Shelton war zu Beginn des vierten Satzes mit einer 2:1-Satzführung im Rücken auf der Siegerstraße, doch nach einem Schlag stöhnte er kurz auf und schien große Schmerzen in der Schulter zu haben.
Der 22-Jährige hatte kurz zuvor den 3. Satz dank eines spektakulären Hechtsprungs gewonnen, bei dem er allerdings mit der Schulter auf den Boden geknallt war. Womöglich zog er sich dabei die Verletzung zu.
In der Vorbereitung auf die US Open hatte Shelton noch beim Masters in Toronto triumphiert und galt hinter Jannik Sinner und Carlos Alcaraz als einer der Geheimfavoriten auf den Titel.