US Open: Auf Alcaraz folgt Struff vs. Djokovic - Tennis heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 31.08.2025 • 16:00 Uhr Jan-Lannard Struff hält als letzter verbliebener Deutscher die Fahnen hoch. Nun erwartet ihn aber eine große Aufgabe. Die US Open live im TV, Stream und Ticker.

Nach dem überraschend frühen Aus von Alexander Zverev ist Jan-Lennard Struff der letzte deutsche Vertreter im Einzel-Wettbewerb der US Open - und erhält für sein Achtelfinale die ganz große Bühne. (US Open 2025 täglich im LIVETICKER)

Struff spielt gegen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic zur Primetime in der Nightsession. Die Partie in New York wurde für Sonntag um 19 Uhr Ortszeit im Arthur Ashe Stadium angesetzt - in Deutschland ist das Match damit in der Nacht auf Montag ab 1 Uhr zu verfolgen.

Nach seinen Erfolgen gegen die Top-20-Spieler Holger Rune und Frances Tiafoe kann Struff im größten Tennisstadion der Welt gegen Djokovic völlig unbekümmert aufspielen.

Tennis: So können Sie die US Open heute live sehen:

TV : Sky

: Sky Stream : WoW, sporteurope.tv

: WoW, sporteurope.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Bilanz ist allerdings nicht gut - in den sieben bisherigen Duellen ging er gegen den Serben stets als Verlierer vom Platz, dabei konnte er Djokovic erst einen Satz abnehmen.

US-Open-Achtelfinale: Alcaraz trifft auf Franzosen

Den Auftakt im größten Tennisstadion der Welt am Sonntag macht um 17 Uhr deutscher Zeit das US-Duell zwischen Vorjahresfinalistin Jessica Pegula und Ann Li.

Unmittelbar danach greift Superstar Carlos Alcaraz ein, der auf den Franzosen Arthur Rinderknech trifft.

Beim Spanier werden alle schauen, ob die Beschwerden knapp oberhalb des Knies aus dem letzten Match der Vergangenheit angehören.

