US Open: Auch Nadal feiert! Tennis-Märchen aus Hongkong

Annabella Aulinger 26.08.2025 • 15:24 Uhr Coleman Wong schreibt Geschichte bei den US Open. Als erster Mann aus Hongkong gewinnt er ein Grand-Slam-Einzel.

Coleman Wong hat am Sonntag als erster Mann aus Hongkong seit dem Beginn der Open-Ära ein Grand-Slam-Einzel gewonnen. Er besiegte Aleksandar Kovacevic bei den US Open mit 3:0 (6:4, 7:5, 7:6) und schrieb damit Geschichte.

„Ich genieße diesen Moment noch immer, denn er ist für mich, meine Familie und die Menschen in Hongkong sehr wichtig. Er bedeutet mir sehr viel“, sagte er nach dem Match.

Noch war der 21-Jährige im Zustand vollkommener Glückseligkeit, als er eine Nachricht von Tennis-Legende Rafael Nadal auf seinem Handy sah.

„Ich glaube, ich muss ihm bald antworten“, sagte Wong nach dem Match. Es war aber nicht das erste Mal, dass Nadal ihm gratulierte.

Auch Nadal ist stolz auf Coleman Wong

Bei den Miami Masters im März gewann Wong gegen Ben Shelton. Auch damals meldete sich der Nadal zu Wort.

„Es steckt viel Arbeit hinter diesen Siegen!“, schrieb der Tennisprofi auf der Plattform X. „Wir sind stolz auf Dich, Coleman. Ein historischer Sieg für Hongkong.“

Shelton war der erste Spieler der Top 20, gegen den Wong einen Sieg feiern konnte. Auch das war eine Errungenschaft, die sonst noch kein Hongkonger vor ihm schaffte. (US Open 2025 täglich im LIVETICKER)

Auch der Deutsche Daniel Altmaier hatte gegen Wong bei den Miami Masters verloren. Der 21-Jährige gewann in der ersten Runde seinerzeit 6:4, 6:3.

Ausgebildet in der Akademie Rafa Nadal

Als junger Spieler zog Wongs Familie nach Spanien, damit er an der Akademie Rafa Nadal in Mallorca trainieren konnte. Ein Teil seines Erfolgs kann also auch Nadal zugeschrieben werden.

In der Akademie lernte der Hongkonger die Philippinerin Alexandra Eala kennen, welche ebenfalls am Sonntag in die Geschichte eingegangen war. Die 20-Jährige wurde zur ersten Tennisspielerin des südostasiatischen Landes, welche ein Grand-Slam-Einzelmatch gewinnen konnte.