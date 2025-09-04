Halbfinale erreicht: Osaka schlägt auch Muchova

SID 04.09.2025 • 03:32 Uhr Die viermalige Grand-Slam-Siegerin ist wieder in Topform - und bekommt es im Halbfinale überraschend nicht mit Iga Swiatek zu tun.

Die zweimalige Turniersiegerin Naomi Osaka hat ihren Erfolgslauf bei den US Open auch gegen Karolina Muchova fortgesetzt und steht erstmals als Mutter im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Die Japanerin besiegte die von einer Oberschenkelverletzung gehandicapte Tschechin in der Runde der besten acht mit 6:4, 7:6 (7:3).

"Ein Traum ist wahr geworden", sagte Osaka, die von einem "unglaublich schwierigen Match" sprach und scherzhaft meinte: "Ich bin etwas überrascht, dass ich noch nicht weine."

Im Halbfinale trifft die Weltranglisten-24. etwas überraschend auf Amanda Anisimova. Die US-Amerikanerin nahm in ihrem Viertelfinale gegen Iga Swiatek mit 6:4, 6:3 erfolgreich Revanche für das denkwürdige Wimbledonfinale im Juli, in dem sie von der Weltranglistenzweiten aus Polen mit 0:6, 0:6 gedemütigt worden war.

Die 27-jährige Osaka, seit Juli 2023 Mutter der kleinen Shai, war seit ihrem Triumph bei den Australian Open 2021 bei einem Grand-Slam-Turnier stets spätestens in der dritten Runde ausgeschieden, 2024 war sie auf die Tour zurückgekehrt. Zwei Siege trennen sie nun nur noch von ihrem fünften Grand-Slam-Titel - und ihre Bilanz in der heißen Phase von Major-Turnieren ist beeindruckend: Jedes Mal, wenn Osaka bislang ein Grand-Slam-Halbfinale erreichte, gewann sie auch den Titel. "Es ist wie im Boxen", sagte Osaka.

In der Weltrangliste wird die frühere Nummer eins durch den Halbfinaleinzug unter die Top 15 zurückkehren und damit die letztjährige New-York-Halbfinalistin Muchova hinter sich lassen. Im Achtelfinale hatte Osaka die amtierende French-Open-Siegerin und US-Hoffnung Coco Gauff ausgeschaltet, es war ihr erster Sieg gegen eine Top-Ten-Spielerin in diesem Jahr.