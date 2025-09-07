Newsticker
US Open, Finale: Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz - heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Wer triumphiert im Traumfinale?

Bei den US Open kommt es zu einem weiteren Giganten-Endspiel zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Das Traumfinale können Sie im TV und Stream verfolgen.
Felix Auger-Aliassime verlangt Jannik Sinner bei den US Open einiges ab. Der Kanadier und Italiener liefern sich eine dramatische Partie.
SPORT1
Der nächste Final-Showdown der Ausnahmespieler steht an: Am Sonntag (ab 20 Uhr im LIVETICKER) heißt es zum dritten Mal in diesem Jahr in einem Grand-Slam-Endspiel Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz.

Der Titelverteidiger auf der einen und der Weltranglistenzweite auf der anderen Seite machen nach Paris und Wimbledon bei den US Open den dritten Major-Titel binnen vier Monaten unter sich aus.

Tennis: So können Sie das Finale der US Open heute live verfolgen

  • TV: Sky
  • Stream: Wow, sporteurope.tv
  • Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Sinner erreichte das Finale unerwartet mühsam, als er Félix Auger-Aliassime mit 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 bezwang. Alcaraz ließ dagegen im Generationenduell dem 16 Jahre älteren Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic beim 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 keine Chance.

US Open: Finale mit besonderer Bedeutung

Das Finale, für das sich US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, wird auch zum Duell um Platz eins der Weltrangliste. Trotz dreimonatiger Dopingsperre im Frühjahr hat Sinner die Spitzenposition seit April 2024 ununterbrochen inne - auch, weil er nun schon beim fünften Grand-Slam-Turnier nacheinander im Endspiel steht.

Sinner kann nach Federer 2006 und 2007 erst der zweite Mann werden, der die Australian Open und die US Open in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewinnt. Und: Er hat seit fast einem Jahr kein Match auf einem Hartplatz verloren.

Für Alcaraz ist es das dritte Major-Finale im Jahr 2025 und bereits sein siebtes insgesamt.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

