Es wird ernst bei den US Open! In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (MESZ) bestreitet Superstar Novak Djokovic sein Viertelfinale. Der Serbe trifft Mittwochnacht ab circa 02:10 Uhr deutscher Zeit auf den US-Amerikaner Taylor Fritz. (US Open 2025 täglich im LIVETICKER)
US-Open-Viertelfinale mit Djokovic und Alcaraz - Tennis heute LIVE im TV, Stream und Ticker
Bricht Djokovic den nächsten Rekord?
Djokovic hatte im Achtelfinale den deutschen Überraschungsmann Jan-Lennard Struff aus dem Turnier geworfen (6:3, 6:3, 6:2) - und brach damit den nächsten Rekord in seiner Karriere: Der Serbe erreichte neunmal in allen vier Grand-Slam-Turnieren eines Jahres das Viertelfinale. Nachdem Alexander Zverev überraschend früh ausschied, war Struff der letzte verbliebene Deutsche bei den US Open.
Bereits am Dienstagabend ist Mitfavorit Carlos Alcaraz in seinem Viertelfinale gefordert. Er spielt gegen den Tschechen Jiri Lehecka - ab circa 18:40 Uhr deutscher Zeit.
Tennis: So können Sie die US Open heute live sehen:
- TV: Sky
- Stream: WOW, sporteurope.tv
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
US-Open-Viertelfinale: Wer setzt sich bei den Damen durch?
Ebenfalls in der Night-Session trifft die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka auf die Tschechin Markéta Vondrousová.
Vondrousová belegt Platz 60 in der WTA-Weltrangliste. Im Achtelfinale hatte sie überraschenderweise Jelena Rybakina (Platz 10) in nur drei Sätzen besiegt.