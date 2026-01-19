Aufgabe: Erstrundenaus für "Zverev-Schreck" Auger-Aliassime

SID 19.01.2026 • 04:37 Uhr Der Kanadier übersteht die erste Runde der Australian Open nicht. Der Oberschenkel macht Probleme.

Bitterer Tag für Felix Auger-Aliassime bei den Australian Open: Der Kanadier ist in Melbourne als erster Top-Ten-Spieler aus dem Turnier ausgeschieden. Auger-Aliassime musste gegen den Portugiesen Nuno Borges zu Beginn des vierten Satzes beim Stand von 6:3, 4:6, 4:6 aufgeben. Daniil Medwedew ist derweil weiter.

Auger-Aliassime ließ sich kurz vor seiner Aufgabe von einem Physiotherapeuten am linken Oberschenkel behandeln, doch es half nicht. Der Weltranglistenachte hatte sich im Vorjahr zu einem Angstgegner von Alexander Zverev entwickelt. Er schlug den Hamburger sowohl in der dritten Runde der US Open als auch in der Gruppenphase der ATP-Finals in Turin.