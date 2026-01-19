0:6, 0:6 in Satz 1 und 2! Bitteres deutsches Aus bei den Australian Open

SID 19.01.2026 • 08:11 Uhr Daniel Altmaier geht in Melbourne gegen Marin Cilic völlig unter - und verhindert erst in Satz 3 eine historische Schmach.

Der deutsche Tennis-Spieler Daniel Altmaier hat bei den Australian Open eine üble Niederlage kassiert - und musste lange sogar eine historische Schmach befürchten.

Der Kempener verlor in der ersten Runde gegen den einstigen US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien und präsentierte sich dabei lange komplett von der Rolle. 0:6, 0:6, 6:7 (3:7) hieß es nach einer zu Beginn völlig einseitigen Partie aus Altmaiers Sicht.

Australian Open: Altmaier geht gegen Cilic unter

Cilic, der sich 2014 den Titel in New York gesichert hatte, war zunächst in allen Belangen der bessere Spieler. Er verwandelte nach 2:01 Stunden schließlich seinen ersten Matchball. Altmaiers zartes Aufbäumen im dritten Satz war zu wenig.

„Daniel ist nicht so gut in die Saison gestartet. Aber bei den Grand Slams schafft er es immer, noch einen Gang hochzuschalten“, hatte Bundestrainer Michael Kohlmann vor der Partie gehofft, doch es kam anders. Altmaier legte in den ersten beiden Sätzen eine bedenkliche Körpersprache an den Tag.

Erst nach 90 Minuten ein Spielgewinn

Erst nach 90 Minuten gewann er das erste Spiel im Match und verhinderte damit eine historische Schmach. Seit den French Open 1993 hat kein Spieler mehr einen sogenannten „Triple Bagel“ - eine Niederlage ohne eigenen Spielgewinn - in der Hauptrunde eines Grand Slams hinnehmen müssen.