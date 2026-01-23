Australian Open heute live: Zverev - Norrie im Free-TV, Stream und Ticker

Gleiche Zeit, gleicher Ort: Wie schon im Match zuvor wird Alexander Zverev am Freitag in der 3. Runde der Australian Open erneut nicht vor 8.30 Uhr deutscher Zeit in der John Cain Arena antreten. (Australian Open 2025 täglich im LIVETICKER)
Zverev heiß auf das Achtelfinale
Zverev bekommt es dann mit dem Briten Cameron Norrie zu tun. Die Vorzeichen stehen gut, denn der Hamburger hat bisher alle sechs Duelle gegen den Briten für sich entschieden.
Tennis: So können Sie die Australian Open mit Zverev - Norrie heute live im Free-TV sehen:
- TV: Eurosport
- Stream: Eurosport, DAZN, Amazon Prime
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Allerdings gab es dieses Match auch bereits vor zwei Jahren bei den Australien Open und damals musste Zverev ordentlich schwitzen. Erst im Matchtiebreak des fünften Satzes konnte der inzwischen 28-Jährige doch noch die Oberhand behalten.
Zverev wird sicher hoffen, dass die Partie bei den warmen Bedingungen in Melbourne diesmal nicht ganz so kräfteraubend wie damals wird.
Zverev hatte seine ersten beiden Matches in Melbourne gegen Gabriel Diallo aus Kanada (6:7, 6:1, 6:4, 6:2) und den Franzosen Alexandre Müller (6:3, 4:6, 6:3, 6:4) jeweils in vier Sätzen für sich entschieden.
Im vergangenen Jahr war Zverev bis ins Finale vorgedrungen, scheiterte dort aber am Italiener Jannik Sinner und muss nun weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten.
Klappt es in diesem Jahr endlich?
Australian Open: Sabalenka und Alcaraz im Einsatz
Auf der Rod Laver Arena ist am Freitag ab 1 Uhr deutscher Zeit Vorjahresfinalistin Aryna Sabalenka im Einsatz, die auf die Neu-Österreicherin Anastasia Potapova trifft.
Auf die Nummer 1 der Damen folgt die Nummer 1 der Herren, Carlos Alcaraz. Der Spanier bekommt es mit den Franzosen Corentin Moutet zu tun.