Australian Open: "Absoluter Bullshit!" Zverev flippt aus

SPORT1 30.01.2026 • 08:25 Uhr Eine medizinische Auszeit von Carlos Alcaraz treibt Alexander Zverev im Halbfinale der Australian Open zur Weißglut.

Ärger im Halbfinal-Kracher der Australian Open zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz (JETZT im LIVETICKER)! Im dritten Satz, beim Stand von 5:4 für den Spanier, wurde diesem ein Medical Timeout zugesprochen. Eine Entscheidung, mit der der Deutsche alles andere als einverstanden war.

„Das ist Schwachsinn, er hat Krämpfe. Was ist das denn für ein absoluter Scheiß? Der kann doch kein Medical nehmen, er hat Krämpfe. Was soll es denn sonst sein? Das ist absoluter Bullshit. Das ist doch unfassbar. Das ist unglaublich. Das gibt es nicht. Das kann nicht euer Ernst sein“, wütete Zverev gut hörbar in Richtung eines der Verantwortlichen, während er von den TV-Kameras begleitet wurde.

Alcaraz hatte eigenen Angaben zufolge einen Stich verspürt und deshalb um die medizinische Auszeit gebeten. Glauben konnte dies sein Kontrahent aber nicht.

Australian Open: Zverev komplett erbost

„Zverev sagt, das kann nicht sein, ihr schützt die beiden – damit meint er Sinner und Alcaraz, weil der hat Krämpfe“, kommentierte Eurosport-Expertin Barbara Rittner.

Kommentator Matthias Stach fügte hinzu: „Vielleicht hat er aber auch nicht mitbekommen, dass es keine Krämpfe sind. Das wissen wir nicht.“

Und weiter: „Damit hat er im Prinzip die Berechtigung, das dreiminütige Timeout zu nehmen. Bei Krämpfen hätte er die Berechtigung nicht gehabt.“

In der Folge konnte Zverev den 5:5-Ausgleich herstellen und den dritten Satz für sich entscheiden, nachdem er die ersten beiden verloren hatte.