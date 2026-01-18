Australian Open: Ballmädchen kollabiert während Match

Newsticker
Zeynep Sönmez handelt schnell und hilft einem Ballmädchen
© IMAGO/AAP
Daniel Höhn
Beim Match zwischen Ekaterina Alexandrova und Zeynep Sönmez bei den Australian Open kommt es zu einem ernsten Zwischenfall - mit bewundernswerter Reaktion.

Zum Auftakt der Australian Open in Melbourne ist es während des Matches zwischen Ekaterina Alexandrova und Zeynep Sönmez zu einem Schreckmoment gekommen.

Ein Ballmädchen, das neben dem Schiedsrichterstuhl stand, schwankte und fiel plötzlich um. Es stand zwar sofort wieder auf, konnte sich aber kaum noch auf den Beinen halten.

Tennis-Star hilft Ballmädchen sofort

Die Türkin Sönmez erkannte dies schnell und bat um eine Unterbrechung der Partie. Auch der Schiedsrichter wurde auf die Situation aufmerksam.

Sönmez eilte herbei und überlegte nicht lange. Sie stützte das Mädchen und führte es zu einem Stuhl im Schatten. Auf dem Weg versagten der Jugendlichen erneut die Beine, Sönmez hievte sie auf den Stuhl. Nun eilten auch weitere Helfer herbei.

Bei Temperaturen um die 30 Grad trug das Ballmädchen zwar eine Mütze mit Tuch, stand aber auch in der berüchtigten Sonne Australiens, die beim Grand Slam von Melbourne schon so manchem Akteur große Probleme bereitet hat.

Die Behandlung dauerte mehrere Minuten an, das Match blieb derweil unterbrochen.

Die gute Tat von Sönmez, für die die Tennisspielerin auch im Netz gefeiert wurde, wurde letztlich belohnt. Die Türkin gewann das Erstrunden-Match gegen Alexandrova 7:5, 4:6, 6:4. In der zweiten Runde bekommt es Sönmez entweder mit der Ungarin Anna Bondár oder Elizabeth Mandlik aus den USA zu tun.

