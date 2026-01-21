Australian Open heute live: Zverev - Müller im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 21.01.2026 • 08:19 Uhr Die Auftakthürde bei den Australian Open hat Alexander Zverev gemeistert. Nun wartet auf Deutschlands Nummer eins die zweite Runde.

Während den Auftakt von Alexander Zverev bei den Australian Open nur Frühaufsteher sehen konnten, sieht es in Runde zwei anders aus. Derzeit ist das Zweitrunden-Match gegen den Franzosen Alexandre Müller für Mittwoch, 8.30 Uhr deutscher Zeit, angesetzt, kann sich aufgrund der vorherigen Matches aber noch verschieben.

Zum Auftakt hatte Zverev in vier Sätzen (6:7, 6:1, 6:4, 6:2) gegen Gabriel Diallo aus Kanada gewonnen, nun folgt der Auftritt gegen Müller.

Tennis: So können Sie die Australian Open mit Zverev - Müller heute live im Free-TV sehen:

TV : Eurosport

: Eurosport Stream : Eurosport, DAZN, Amazon Prime

: Eurosport, DAZN, Amazon Prime Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Gegen Müller hat Zverev bereits drei Matches absolviert. Das erste Mal standen sich die beiden bei den US Open 2024 gegenüber. Zverev gewann in drei Sätzen. Auch beim Duell in München im vergangenen Jahr behielt der Deutsche in zwei Sätzen die Oberhand.

Schief ging es für Zverev gegen Müller nur in Hamburg im letzten Jahr, als er in drei Sätzen verlor.

Sollte Zverev die dritte Runde erreichen, trifft er entweder auf Emilio Nava aus den USA oder den Briten Cameron Norrie.