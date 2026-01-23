Australian Open heute live: Zverev - Norrie im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 23.01.2026 • 06:00 Uhr Die Australian Open sind in vollem Gange. Alexander Zverev trifft in der 3. Runde auf einen Briten. Die Vorzeichen stehen dabei gut - doch ein Match weckt nicht nur positive Erinnerungen.

Zverev bekommt es dann mit dem Briten Cameron Norrie zu tun. Die Vorzeichen stehen gut, denn der Hamburger hat bisher alle sechs Duelle gegen den Briten für sich entschieden.

Tennis: So können Sie die Australian Open mit Zverev - Norrie heute live im Free-TV sehen:

TV : Eurosport

: Eurosport Stream : Eurosport, DAZN, Amazon Prime

: Eurosport, DAZN, Amazon Prime Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Allerdings gab es dieses Match auch bereits vor zwei Jahren bei den Australian Open und damals musste Zverev ordentlich schwitzen. Erst im Matchtiebreak des fünften Satzes konnte der inzwischen 28-Jährige doch noch die Oberhand behalten.

Zverev wird sicher hoffen, dass die Partie bei den warmen Bedingungen in Melbourne diesmal nicht ganz so kräfteraubend wie damals wird.

Zverev hatte seine ersten beiden Matches in Melbourne gegen Gabriel Diallo aus Kanada (6:7, 6:1, 6:4, 6:2) und den Franzosen Alexandre Müller (6:3, 4:6, 6:3, 6:4) jeweils in vier Sätzen für sich entschieden.

Im vergangenen Jahr war Zverev bis ins Finale vorgedrungen, scheiterte dort aber am Italiener Jannik Sinner und muss nun weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten.

Klappt es in diesem Jahr endlich?

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Australian Open: Sabalenka und Alcaraz im Einsatz

Auf der Rod Laver Arena ist am Freitag ab 1 Uhr deutscher Zeit Vorjahresfinalistin Aryna Sabalenka im Einsatz, die auf die Neu-Österreicherin Anastasia Potapova trifft.