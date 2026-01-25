Australian Open heute live: Zverev vs. Cerundolo im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 25.01.2026 • 05:00 Uhr Geht der Siegeszug von Alexander Zverev bei den Australian Open weiter? Im Achtelfinale wartet der Argentinier Francisco Cerundolo auf ihn.

Bei den Australian Open in Melbourne geht es allmählich in die heiße Phase. Am Sonntagmorgen (im LIVETICKER) steht für Alexander Zverev das Achtelfinale an.

Dort trifft die deutsche Nummer eins auf den Francisco Cerundolo. Die Partie in der John Cain Arena beginnt nicht vor 7 Uhr MEZ.

Tennis: So können Sie die Australian Open mit Zverev - Cerundolo heute live im Free-TV sehen:

TV : Eurosport

: Eurosport Stream : Joyn, DAZN, Amazon Prime

: Joyn, DAZN, Amazon Prime Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Zverev hat in jedem seiner bisherigen Matches mindestens einen Satz abgegeben. Ob ihm nun der erste überzeugende Auftritt gelingt?

Australian Open: Zverev mit gemischter Bilanz gegen Cerundolo

In den vergangenen fünf Duellen konnte Zverev die letzten beiden Matches für sich entscheiden. Einmal profitierte der Deutsche dabei von einer Aufgabe Cerundolos. Davor jedoch setzte sich dreimal der Argentinier durch.

Zudem hat Cerundolo bislang noch keinen Satz abgeben müssen und dürfte daher die erste richtig große Herausforderung für Zverev beim ersten Grand Slam des Jahres werden.