Australian Open: Nächster Rückschlag für Lys

Nächster Rückschlag für Lys

Eva Lys muss nach ihrem Erstrundenaus im Einzel den nächsten Rückschlag verkraften. Die Deutsche muss ihr Doppel frühzeitig abbrechen.
Eva Lys ist die neue deutsche Hoffnung im Tennis. Boris Becker und Andrea Petkovic schwärmen von der 24-Jährigen, die auch international für Furore sorgt.
Niklas Senger
Eva Lys muss nach ihrem Erstrundenaus im Einzel den nächsten Rückschlag verkraften. Die Deutsche muss ihr Doppel frühzeitig abbrechen.

Eva Lys erleidet bei den Australian Open den nächsten Rückschlag. Die deutsche Hoffnungsträgerin muss ihr Doppel mit der Niederländerin Suzan Lamens in der Runde der letzten 64 abbrechen.

Nach einem 0:5-Rückstand im ersten Satz rief die 24-Jährige einen Physiotherapeuten zu sich und brach das Match nach einer gemeinsamen Beratung ab. Wie schwerwiegend ihre Beschwerden sind, ist bisher nicht bekannt.

Durch das Doppel-Aus am Freitagmorgen deutscher Zeit muss Lys ihre Hoffnungen bei den Australian Open endgültig begraben. Im Einzel war sie schon an ihrem Auftaktmatch gescheitert.

Tennis: Lys klagte über Knieprobleme

Die Deutsche verlor überraschend gegen die Rumänin Sorana Cirstea mit 6:3, 4:6, 3:6. „Ich habe seit dem ersten Spiel beim United Cup in Sydney gegen Suzan Lamens Knieprobleme. Das soll keine Ausrede sein, aber dadurch war ich nur bei 70 Prozent“, hatte Lys anschließend erklärt und meinte: „Es ist nichts Ernstes, ich werde auch Doppel spielen. Aber wenn ich wieder zu Hause bin, lasse ich das Knie nochmal checken.“

Gut möglich, dass Lys im Doppel nach einem deutlichen Rückstand erneut Probleme mit dem Knie bemerkte oder kein weiteres Risiko eingehen wollte. Fest steht: Ein Jahr, nachdem sie in Australien furios ins Achtelfinale der Einzelkonkurrenz stürmte, endet das Grand-Slam-Turnier für sie mit einem weiteren Tiefschlag.

