Australian Open: Nächster Rückschlag für Lys

Eva Lys erleidet bei den Australian Open den nächsten Rückschlag. Die deutsche Hoffnungsträgerin muss ihr Doppel mit der Niederländerin Suzan Lamens in der Runde der letzten 64 abbrechen.
Nächster Rückschlag für Lys
Nach einem 0:5-Rückstand im ersten Satz rief die 24-Jährige einen Physiotherapeuten zu sich und brach das Match nach einer gemeinsamen Beratung ab. Wie schwerwiegend ihre Beschwerden sind, ist bisher nicht bekannt.
Durch das Doppel-Aus am Freitagmorgen deutscher Zeit muss Lys ihre Hoffnungen bei den Australian Open endgültig begraben. Im Einzel war sie schon an ihrem Auftaktmatch gescheitert.
Tennis: Lys klagte über Knieprobleme
Die Deutsche verlor überraschend gegen die Rumänin Sorana Cirstea mit 6:3, 4:6, 3:6. „Ich habe seit dem ersten Spiel beim United Cup in Sydney gegen Suzan Lamens Knieprobleme. Das soll keine Ausrede sein, aber dadurch war ich nur bei 70 Prozent“, hatte Lys anschließend erklärt und meinte: „Es ist nichts Ernstes, ich werde auch Doppel spielen. Aber wenn ich wieder zu Hause bin, lasse ich das Knie nochmal checken.“
Gut möglich, dass Lys im Doppel nach einem deutlichen Rückstand erneut Probleme mit dem Knie bemerkte oder kein weiteres Risiko eingehen wollte. Fest steht: Ein Jahr, nachdem sie in Australien furios ins Achtelfinale der Einzelkonkurrenz stürmte, endet das Grand-Slam-Turnier für sie mit einem weiteren Tiefschlag.