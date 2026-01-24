Newsticker
Australian Open: Tennis-Superstar zieht überraschend raus

Superstar zieht in Melbourne zurück!

Naomi Osaka sorgt bei den Australian Open in der ersten Runde mit ihrem Outfit für Aufsehen. Nun gibt die viermalige Grand-Slam-Siegerin auf.
Ein Überblick über alles Wichtige rund um die Australian Open 2026.
Naomi Osaka sorgt bei den Australian Open in der ersten Runde mit ihrem Outfit für Aufsehen. Nun gibt die viermalige Grand-Slam-Siegerin auf.

Naomi Osaka hat unmittelbar vor ihrem Drittrundenmatch bei den Australian Open (Australian Open 2025 täglich im LIVETICKER) ihren Rückzug erklärt.

„Ich musste die schwierige Entscheidung treffen, mich zurückzuziehen, um mich um etwas zu kümmern, das mein Körper nach meinem letzten Spiel benötigt“, schrieb die 28-Jährige bei Instagram.

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin hätte eigentlich gegen Maddison Inglis um den Einzug ins Achtelfinale gespielt. Die Australierin steht somit kampflos in der nächsten Runde.

Osaka erklärt Rückzug: „Bricht mir das Herz“

„Ich war so motiviert, weiterzumachen und dieser Lauf bedeutete mit sehr viel. Deshalb bricht es mir das Herz, hier aufhören zu müssen, aber ich kann kein Risiko eingehen, weiteren Schaden anzurichten, damit ich wieder auf den Platz zurückkehren kann“, schrieb Osaka.

Osaka hatte bei ihrem Erstrunden-Match mit einem Quallen-Outfit für Aufsehen gesorgt.

