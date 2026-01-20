Australian Open: Tennisstar vor Karriereende emotional verabschiedet

Daniel Höhn 20.01.2026 • 15:17 Uhr Nach seinem Aus bei den Australian Open verabschiedet sich Gael Monfils im Hinblick auf sein nahendes Karriereende emotional von den Fans.

Der Franzose Gael Monfils ist bei den Australian Open in Melbourne in der zweiten Runde ausgeschieden - und das bei seinem letzten Auftritt in Down Under. Er unterlag Lokalmatador Dane Sweeny 6:7, 5:7, 4:6 und 5:7.

Nach dem Match richtete Monfils emotionale Worte an die Fans: „Meine Reise begann 2003 mit euch. Ich kam zum ersten Mal hierher. Jetzt schreiben wir das Jahr 2026 und irgendwie ist das die Ziellinie. Vielen Dank für diese unglaubliche Reise. Ihr wart einfach unglaublich.“

Monfils konnte nie einen Grand Slam gewinnen

Für seine Worte erntete Monfils tosenden Applaus vom Publikum. Danach fand er auch noch lobenden Wort für seinen Gegner, ehe es erneut viel Beifall gab und er sich nochmals bedankte.