Australian Open: Zverev entgeht Angstgegner - US-Talent wartet!

Der nächste Gegner von Alexander Zverev bei den Australian Open steht fest. Die deutsche Nummer eins trifft im Viertelfinale etwas überraschend auf das US-Talent Learner Tien. Dieses hatte sich gegen Daniil Medvedev durchgesetzt.
Fix: Zverev entgeht Angstgegner
Alexander Zverev kommt um ein Duell mit Daniil Medvedev herum. Im Viertelfinale der Australian Open wartet ein Talent aus den USA.
In drei Sätzen (6:4, 6:0, 6:3) räumte der 20-Jährige den Russen im Achtelfinale aus dem Weg, Zverev bleibt damit das Duell mit einem Angstgegner erspart (Australian Open 2025 täglich im LIVETICKER).
Tien, der erstmals in seiner Karriere bis in die Runde der letzten Acht eines Grand Slams vorstieß, stand Zverev bisher zweimal gegenüber. Bislang ist die Bilanz dabei ausgeglichen.
Australian Open: Dann tritt Zverev zum Viertelfinale an
In Acapulco gewann Tien im vergangenen Jahr auf Hartplatz, bei den French Open siegte Zverev auf Sand. Das Aufeinandertreffen in Down Under wird voraussichtlich am Dienstagmorgen deutscher Zeit stattfinden, die genau Uhrzeit steht noch nicht fest.
Zverev hatte sich im Achtelfinale mit einer starken Vorstellung gegen den Argentinier Francisco Cerúndolo durchgesetzt.