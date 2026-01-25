Australian Open: "Fast übermächtig" - Zverev liefert Gala

SID 25.01.2026 • 09:38 Uhr Der Hamburger präsentiert sich gegen seinen argentinischen Gegner in Topform. Nun könnte ein schwieriges Viertelfinalduell warten.

Alexander Zverev spielte einen letzten traumhaften Lob, dann lächelte er zufrieden ins Publikum: Dem Weltranglistendritten fehlen auf der Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel nur noch drei Siege bis zum großen Ziel.

Dank einer hochkonzentrierten Leistung erreichte Zverev das Viertelfinale der Australian Open. Er schlug den Argentinier Francisco Cerúndolo mit 6:2, 6:4, 6:4.

In der John Cain Arena verwandelte Zverev nach 2:12 Stunden seinen Matchball und holte sich auf seinem Lieblingscourt auf der Anlage den Applaus ab. Der Hamburger zog damit zum fünften Mal in die Runde der besten acht in Melbourne ein - Boris Becker gelang das in seiner Karriere nur viermal.

Australian Open: Zverev trifft auf US-Talent

„Sascha war fast übermächtig. Man konnte mit dem Argentinier mitfühlen“, befand eben jener Becker bei Eurosport.

Am Dienstag kommt es zum Duell mit US-Talent Learner Tien. Der 20-Jährige ließ dem Russen Daniil Medwedew beim 6:4, 6:0, 6:3 kaum eine Chance und zog erstmals in seiner Karriere in ein Grand-Slam-Viertelfinale ein. Im vergangenen Jahr waren Zverev und Tien zweimal aufeinandergetroffen: In Acapulco gewann Tien auf Hartplatz, bei den French Open siegte Zverev auf Sand.

Die Temperaturen waren am Tag nach den Hitze-Kapriolen in Melbourne wieder auf einen angenehmen Wert gesunken. Zverev nahm sich beim Aufwärmen vor der Partie sogar Zeit für Autogramme und ein Pläuschchen mit Casper Ruud. Gegen 17 Uhr Ortszeit wurde er dann per Golfcart in die Arena chauffiert, um in sein viertes Match im laufenden Turnier zu starten.

Auf dem Court wartete auf Zverev ein erfahrener Top-20-Spieler mit starken Grundschlägen. „Wir sind unter den letzten 16. Da gibt’s keine einfachen Matches mehr“, hatte Zverev vor der Partie gegen den „super Spieler“ Cerúndolo gewarnt. Doch der entpuppte sich in der Anfangsphase eher als schlagbarer Gegner.

Zverev trotzt argentinischen Fans

Während Zverevs Service-Spiel zu Beginn über jeden Zweifel erhaben war, erinnerten Cerúndolos zweite Aufschläge immer wieder stark an Einwürfe: Mehrfach erreichten sie nicht einmal 150 km/h. Der Deutsche bedankte sich mit zwei Breaks und brauchte nur eine halbe Stunde für den Satzgewinn.

Mehrere Dutzend lautstarke argentinische Fans sorgten in den Pausen für einen Hauch von Fußballatmosphäre. „Tenemos que ganar“ - „wir müssen gewinnen“, schallte es von der Tribüne; doch Zverev hatte andere Pläne. Sein einstiger Schwachpunkt, die Vorhand, lief erneut sehr gut. Der 28-Jährige spielte zwischenzeitlich mehr Winner mit der Vor- als mit der Rückhand und gewann auch den zweiten Durchgang - diesmal nach exakt einer Stunde.