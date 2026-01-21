Australian Open: Wirbel um "ignorante Betrunkene"

SID 21.01.2026 • 11:26 Uhr Beim Zweitrundenspiel von Alejandro Davidovich Fokin kommt es zu einem Zwischenfall. Der deutsche Schiedsrichter der Partie muss eingreifen.

Alejandro Davidovich Fokina hat sich über einzelne „ignorante Betrunkene“ im Publikum bei den Australian Open geärgert.

Der an Position 14 gesetzte Spanier diskutierte in seinem Duell gegen Reilly Opelka beim Stand von 2:1 für den Amerikaner im vierten Satz lautstark mit Zuschauern in den vorderen Reihen der Kia Arena. Der deutsche Schiedsrichter Nico Helwerth eilte herbei, um die Situation zu beruhigen.

„Das kann hier passieren, das kann überall auf der Welt passieren“, sagte Davidovich Fokina nach seinem 6:3, 7:6 (7:3), 5:7, 4:6, 6:4-Erfolg: „Es waren also vier ignorante Betrunkene, gegen die ich nichts ausrichten konnte. Mehr nicht.“