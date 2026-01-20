Newsticker
Australian Open: Siegemund dank Mega-Comeback weiter

Mega-Comeback! Siegemund weiter

Laura Siegemund gibt bei den Australian Open auch bei fast aussichtslosem Spielstand nicht auf und wird belohnt.
Ein Überblick über alles Wichtige rund um die Australian Open 2026.
SID
Super-Comeback von Laura Siegemund in Melbourne: Die 37 Jahre alte Kämpferin hat bei den Australian Open als einzige deutsche Spielerin den Sprung in die zweite Runde geschafft. Die Schwäbin lag gegen die Russin Ljudmila Samsonowa bereits 0:6, 2:5 und 15:30 zurück - und kam auch nach zwei abgewehrten Matchbällen zurück und gewann 0:6, 7:5, 6:4.

Siegemund, die dreimal die dritte Runde Down Under erreicht hat und nun auf Maddison Inglis oder Kimberly Birrell (beide Australien) trifft, erwies sich damit einmal mehr als Schreck für höher eingeschätzte Gegnerinnen.

Siegemund als einzige Deutsche weiter

Im vergangenen Jahr hatte die Weltranglisten-48. mit ihrem Lauf ins Wimbledon-Viertelfinale für Furore gesorgt, nun will sie auch auf dem blauen Hartplatz im Melbourne Park möglichst weit kommen.

Siegemund erlebte gegen Samsonowa einen Start zum Vergessen. Nach dem bitteren ersten Satz fing sie sich aber und kämpfte unverdrossen. Jetzt stimmte bei Siegemund auch die Körpersprache, sie feuerte sich immer wieder lautstark an und gewann sichtlich an Selbstvertrauen. Auch im dritten Satz holte Siegemund ein Break auf und kämpfte sich mit der Unterstützung des Publikums durch.

