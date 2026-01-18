Fanliebling Hanfmann weiter - jetzt gegen Alcaraz?

SID 18.01.2026 • 11:11 Uhr Der Karlsruher gewinnt auf dem Party-Court von Melbourne gegen den Qualifikanten Zachary Svajda.

Davis-Cup-Spieler Yannick Hanfmann hat bei den Australian Open die zweite Runde erreicht und sich wohl ein echtes Highlight-Match gesichert. Nach dem Sieg über den US-Amerikaner Zachary Svajda trifft der Fanliebling am Mittwoch voraussichtlich auf den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz.

7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:3) hieß es am Ende einer stimmungsvollen Partie zu Gunsten von Hanfmann. Der Karlsruher, der in der Abenddämmerung von den feiererprobten Fans auf Court 6 lautstark unterstützt wurde, überstand erst zum zweiten Mal die erste Runde in Australien. Nach der Partie genoss er die „Yannick, Yannick“-Rufe des Publikums.