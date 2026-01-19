Gauff locker in der zweiten Runde

Newsticker
Die French-Open-Siegerin hat die Jagd auf ihren dritten Grand-Slam-Titel gestartet.
© AFP/SID/DAVID GRAY
SID
Die French-Open-Siegerin hat die Jagd auf ihren dritten Grand-Slam-Titel gestartet.

French-Open-Siegerin Coco Gauff ist ordentlich in die Australian Open gestartet. Die US-Amerikanerin hatte in ihrer Erstrundenpartie gegen Kamilla Rachimowa aus Usbekistan anfangs Probleme mit ihrem Aufschlag, siegte aber letztlich recht locker mit 6:2, 6:3.

Gauff, die 2025 in Paris und 2023 bei den US Open triumphieren konnte, jagt in Melbourne ihren dritten Grand-Slam-Titel. "Ich möchte dieses Turnier gewinnen. Ich bin nur zufrieden, wenn ich gewinne, aber ich bin unabhängig davon, wie ich abschneide, stolz auf mich", sagte Gauff nach ihrer Auftaktpartie. Sie trifft in der zweiten Runde nun auf Olga Danilovic aus Serbien, die am Sonntag Venus Williams - die nun älteste Teilnehmerin der Geschichte - in deren Rekordmatch besiegt hatte.

