"Hungrig" nach Trainerwechsel: Alcaraz jagt fehlenden Titel

SID 16.01.2026 • 05:42 Uhr Carlos Alcaraz möchte bei den Australian Open eine große Lücke in seiner Trophäensammlung schließen. Boris Becker ist jedoch skeptisch.

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz startet trotz des Umbruchs auf seiner Trainerposition selbstbewusst in die Australian Open. „Ich bin einfach hungrig auf den Titel“, sagte der Spanier vor Beginn des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres am Sonntag. „Ich habe großes Vertrauen in das Team, das ich derzeit habe.“

Er fühle sich „einfach gut“ und habe stark trainiert, führte Alcaraz aus, der am Freitag mit einem extravaganten beigefarbenen Outfit bekleidet auf der Pressekonferenz in Melbourne erschienen war. Im Dezember hatte sich der Spanier überraschend von seinem langjährigen Erfolgscoach Juan Carlos Ferrero getrennt. Samuel López übernahm als Cheftrainer.

Titel: Melbourne-Titel fehlt Alcaraz noch

Eurosport-Experte Boris Becker hatte sich wegen des Trainerwechsels zuvor skeptisch ob der Chancen Alcaraz‘ in Melbourne gezeigt. „Das Einzige, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist die Trennung von seinem Trainer Ferrero. Ich wollte es am Anfang gar nicht glauben“, sagte die Tennis-Ikone in einer Medienrunde. Der 22-Jährige müsse sich nun „wieder neu finden“, sagte Becker, der in Ferrero „einen der besten Trainer weltweit“ und „den Grund“ sieht, „warum Alcaraz so stark war“.

Alcaraz hat in seiner erfolgreichen Karriere bereits sechs Grand-Slam-Titel gewonnen, der Triumph in Melbourne fehlt ihm als einziger noch. „Natürlich ist es etwas Großartiges, den Karriere-Grand-Slam zu vollenden, und noch besser ist es, der jüngste Spieler zu sein, der dies jemals geschafft hat“, sagte er. Die Australian Open seien daher sein „Hauptziel“ in diesem Tennisjahr.