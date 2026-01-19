Kniffliger Auftakt: Swiatek beißt sich durch

SID 19.01.2026 • 11:29 Uhr Die Polin will in Melbourne erstmals triumphieren.

Iga Swiatek musste richtig beißen - immer wieder lag die Mitfavoritin aus Polen im ersten Satz hinten. Doch die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin kämpfte sich durch eine höchst knifflige Erstrundenaufgabe und ist bei den Australian Open weiter im Rennen.

Die 24 Jahre alte Weltranglistenzweite setzte sich nach zwei Stunden Spielzeit mit 7:6 (7:5), 6:3 gegen ihre freche chinesische Herausforderin Yue Yuan durch, die auch im zweiten Satz unverdrossen kämpfte.