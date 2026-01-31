Newsticker
Melbourne: Australisches Doppel verpasst Heim-Titel

Australien-Doppel verpasst Heim-Titel

Jason Kubler und Marc Polmans können den Heimvorteil nicht nutzen. Christian Harrison und Neal Skupski sind zu stark.
Die Australier Jason Kubler und Marc Polmans verpassen knapp den Titel
Die Australier Jason Kubler und Marc Polmans verpassen knapp den Titel
© AFP/SID/WILLIAM WEST
SID
Jason Kubler und Marc Polmans können den Heimvorteil nicht nutzen. Christian Harrison und Neal Skupski sind zu stark.

Das australische Doppel Jason Kubler und Marc Polmans hat bei den Australian Open den Heim-Titel verpasst. Das Duo verlor trotz der lautstarken Unterstützung der Fans in der Rod Laver Arena das Finale gegen Christian Harrison/Neal Skupski (USA/Großbritannien) mit 6:7 (4:7), 4:6. Harrison/Skupski feierten bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt bei einem Grand Slam gleich den großen Titel.

Im Endspiel der Frauen hatten sich zuvor Elise Mertens (Belgien) und Shuai Zhang (China) gegen Anna Danilina (Kasachstan) und Aleksandra Krunic (Serbien) durchgesetzt. Mertens kehrt dank des 7:6 (7:4), 6:4 auf den ersten Platz der Doppel-Weltrangliste zurück. Für die Belgierin ist es der dritte Titel in Melbourne mit der dritten Partnerin.

