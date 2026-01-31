Melbourne: Australisches Doppel verpasst Heim-Titel

Das australische Doppel Jason Kubler und Marc Polmans hat bei den Australian Open den Heim-Titel verpasst. Das Duo verlor trotz der lautstarken Unterstützung der Fans in der Rod Laver Arena das Finale gegen Christian Harrison/Neal Skupski (USA/Großbritannien) mit 6:7 (4:7), 4:6. Harrison/Skupski feierten bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt bei einem Grand Slam gleich den großen Titel.
Australien-Doppel verpasst Heim-Titel
Jason Kubler und Marc Polmans können den Heimvorteil nicht nutzen. Christian Harrison und Neal Skupski sind zu stark.
Die Australier Jason Kubler und Marc Polmans verpassen knapp den Titel
© AFP/SID/WILLIAM WEST
Im Endspiel der Frauen hatten sich zuvor Elise Mertens (Belgien) und Shuai Zhang (China) gegen Anna Danilina (Kasachstan) und Aleksandra Krunic (Serbien) durchgesetzt. Mertens kehrt dank des 7:6 (7:4), 6:4 auf den ersten Platz der Doppel-Weltrangliste zurück. Für die Belgierin ist es der dritte Titel in Melbourne mit der dritten Partnerin.