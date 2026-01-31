Melbourne: Australisches Doppel verpasst Heim-Titel

SID 31.01.2026 • 06:55 Uhr Jason Kubler und Marc Polmans können den Heimvorteil nicht nutzen. Christian Harrison und Neal Skupski sind zu stark.

Das australische Doppel Jason Kubler und Marc Polmans hat bei den Australian Open den Heim-Titel verpasst. Das Duo verlor trotz der lautstarken Unterstützung der Fans in der Rod Laver Arena das Finale gegen Christian Harrison/Neal Skupski (USA/Großbritannien) mit 6:7 (4:7), 4:6. Harrison/Skupski feierten bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt bei einem Grand Slam gleich den großen Titel.