Melbourne: Titelverteidigerin Keys kommt in Schwung

Titelverteidigerin Madison Keys steht nach einer konzentrierten Leistung vor einem speziellen Achtelfinalmatch bei den Australian Open. In der dritten Runde bezwang die US-Amerikanerin die einstige Weltranglistenerste Karolina Pliskova aus Tschechien mit 6:3, 6:3 - nun wartet im Kampf um den Viertelfinaleinzug ein Duell mit ihrer Landsfrau und guten Freundin Jessica Pegula.

"Mein Aufschlag hat mich aus einigen schwierigen Situationen gerettet", sagte Keys: "Das gibt mir das Selbstvertrauen, dass ich mein bestes Tennis spielen kann, wenn ich unter Druck stehe."