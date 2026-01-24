Newsticker
Melbourne: Titelverteidigerin Keys kommt in Schwung

Die 30-Jährige gewinnt ihr Drittrundenmatch in zwei Sätzen.
Die Ziele fest im Blick: Madison Keys
© AFP/SID/MARTIN KEEP
SID
Titelverteidigerin Madison Keys steht nach einer konzentrierten Leistung vor einem speziellen Achtelfinalmatch bei den Australian Open. In der dritten Runde bezwang die US-Amerikanerin die einstige Weltranglistenerste Karolina Pliskova aus Tschechien mit 6:3, 6:3 - nun wartet im Kampf um den Viertelfinaleinzug ein Duell mit ihrer Landsfrau und guten Freundin Jessica Pegula.

"Mein Aufschlag hat mich aus einigen schwierigen Situationen gerettet", sagte Keys: "Das gibt mir das Selbstvertrauen, dass ich mein bestes Tennis spielen kann, wenn ich unter Druck stehe."

Vergangenes Jahr hatte die 30-Jährige in Melbourne ihren größten Karriereerfolg gefeiert. In einem hochklassigen Finale schlug sie überraschend Aryna Sabalenka und verhinderte den dritten Erfolg der Belarussin bei den Australian Open in Folge.

