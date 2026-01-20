Australian Open: Bittere "Heimspiel"-Premiere für Tennis-Star

SID 20.01.2026 • 13:42 Uhr Daria Kasatkina kehrt Russland den Rücken und tritt für Australien an. Ihre „Heimspiel“-Premiere verläuft aber wenig erfolgreich.

Emotionaler Tag mit bitterem Ende für Daria Kasatkina in Melbourne: Die 28-Jährige hat bei ihrem ersten „Heimspiel“ bei den Australian Open eine Erstrundenniederlage kassiert. Gegen Nikola Bartunkova aus Tschechien verlor sie mit 6:7 (7:9), 6:0, 3:6.

Die russisch-stämmige Kassatkina hatte im vergangenen März den Verband gewechselt und tritt seither für Australien an. Zuvor hatte sie immer wieder Moskaus Haltung gegenüber LGBTQ-Personen kritisiert und den Krieg in der Ukraine als „Albtraum“ bezeichnet.

Kasatkina äußerte sich kritisch über Russland

„Jetzt werde ich im Grunde genommen einen Heim-Grand-Slam spielen, und das ist ein ganz besonderes Kapitel in meinem Leben. Ich werde versuchen, es so gut wie möglich zu genießen“, sagte Kasatkina vor Turnierbeginn: „Endlich kann ich durchatmen. Ich kann leben und einfach meinen Job machen, ohne mir Gedanken über Dinge zu machen, die ich nicht kontrollieren kann.“