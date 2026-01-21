Olijnykowa fordert Ausschluss von Russen und Belarussen

SID 21.01.2026 • 06:21 Uhr Die ukrainische Spielerin wird nach ihrem Erstrundenaus in Melbourne deutlich. Aryna Sabalenka reagiert.

Die ukrainische Tennisspielerin Oleksandra Olijnykowa hat nach ihrem Erstrunden-Aus bei den Australian Open ein Startverbot für russische und belarussische Profis gefordert. "Ich denke, es ist sehr falsch, dass sie nicht disqualifiziert werden wie in anderen Sportarten", sagte die 25-Jährige in einem Interview mit der Zeitung Melbourne Age.

Hintergrund ist der anhaltende Krieg in ihrer Heimat, in dem ihr Vater an der Front kämpft. Olijnykowa hatte am Dienstag in Melbourne ihr Grand-Slam-Debüt gefeiert, war aber gegen Titelverteidigerin Madison Keys ausgeschieden. Bei der Pressekonferenz trug sie ein T-Shirt mit der Aufschrift: "Ich brauche Ihre Hilfe, um ukrainische Frauen und Kinder zu schützen, aber ich kann hier nicht darüber sprechen." Politische Botschaften sind auf der Anlage bei Grand-Slam-Turnieren offiziell untersagt.

"Hier entsteht das Bild, dass wir alle einfach Tennis spielen, aber die Leute sehen nicht, was dahinter passiert", kritisierte die Ukrainerin. Olijnykowa, die in der Ukraine lebt und trainiert, vermeide den Kontakt zu Spielerinnen aus Russland und Belarus.