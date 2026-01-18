Raducanu motzt über Ansetzung: "Macht keinen Sinn"

SID 18.01.2026 • 02:42 Uhr Die einstige US-Open-Siegerin ist unzufrieden mit ihrer Partie spät in der Night-Session von Melbourne.

Die frühere US-Open-Siegerin Emma Raducanu hat die Ansetzung ihres Auftaktspiels bei den Australian Open kritisiert. Es sei "sehr schwierig Frauenpartien nach einem potenziellen Fünf-Satz-Match" in der Night-Session anzusetzen, sagte die 23-Jährige: "Für mich macht das keinen Sinn."

Die Britin muss am Sonntag in Melbourne die letzte Partie des Tages in der Margaret Court Arena bestreiten – im Anschluss an ein möglicherweise langes Match zwischen Alexander Bublik (Kasachstan) und Jenson Brooksby (USA). Ihre Partie könnte somit erst kurz vor Mitternacht beginnen.