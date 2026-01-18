Sabalenka mit souveränem Start

SID 18.01.2026 • 10:42 Uhr Die Belarussin peilt ihren dritten Titel in Melbourne an.

Gefordert, aber nicht gewackelt: Titelfavoritin Aryna Sabalenka ist erfolgreich in die Australian Open gestartet. Die Weltranglistenerste, die 2023 und 2024 in Melbourne triumphiert hatte, setzte sich am Sonntag in 1:16 Stunden Spielzeit gegen die französische Außenseiterin Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah mit 6:4, 6:1 durch.

"Es ist immer ein bisschen tricky, gegen eine junge Gegnerin zu spielen, die man noch nicht so gut kennt", sagte Sabalenka, die sich über den Besuch der Ikonen Rod Laver und Roger Federer bei ihrem Match freute.

Die Belarussin, die im vergangenen Jahr das Finale gegen die US-Amerikanerin Madison Keys verlor, peilt Down Under ihren fünften Grand-Slam-Titel an. Ihre nächste Gegnerin ermitteln Anastassija Pawljutschenkowa und die Chinesin Zhuoxuan Bai.