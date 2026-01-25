Kämpferisch gegen den Shootingstar: Titelverteidigerin Aryna Sabalenka hat als erste Spielerin das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Gegen die kanadische Hoffnungsträgerin Victoria Mboko siegte die Weltranglistenerste trotz einiger Probleme im zweiten Satz verdient mit 6:1, 7:6 (7:1).
Sabalenka ringt Mboko nieder und steht im Viertelfinale
Die Weltranglistenerste baut gegen das kanadische Toptalent ihre beeindruckende Tiebreak-Serie aus.
Aryna Sabalenka musste alles geben
"Sie ist eine unglaubliche Spielerin, sie hat mich so sehr gefordert und ich bin glücklich, dass ich durch bin", sagte Sabalenka, die zum vierten Mal die Runde der besten Acht in Melbourne erreichte. Sabalenka baute bei ihrem Zweisatzerfolg auch ihre beeindruckende Rekordserie aus. Die letzten 20 Tiebreaks bei Grand Slams hat die Belarussin allesamt gewonnen. "Ich gehe einfach in die Tiebreaks rein und spiele Punkt für Punkt", erklärte sie.
Mboko mühte sich im zweiten Satz nach Kräften und wehrte vier Matchbälle ab - am Ende war die Qualität ihrer Gegnerin aber zu hoch. Sabalenka, die im vergangenen Jahr das Finale gegen die US-Amerikanerin Madison Keys verlor, peilt Down Under ihren fünften Grand-Slam-Titel an.