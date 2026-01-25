Sabalenka ringt Mboko nieder und steht im Viertelfinale

SID 25.01.2026 • 03:19 Uhr Die Weltranglistenerste baut gegen das kanadische Toptalent ihre beeindruckende Tiebreak-Serie aus.

Kämpferisch gegen den Shootingstar: Titelverteidigerin Aryna Sabalenka hat als erste Spielerin das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Gegen die kanadische Hoffnungsträgerin Victoria Mboko siegte die Weltranglistenerste trotz einiger Probleme im zweiten Satz verdient mit 6:1, 7:6 (7:1).

"Sie ist eine unglaubliche Spielerin, sie hat mich so sehr gefordert und ich bin glücklich, dass ich durch bin", sagte Sabalenka, die zum vierten Mal die Runde der besten Acht in Melbourne erreichte. Sabalenka baute bei ihrem Zweisatzerfolg auch ihre beeindruckende Rekordserie aus. Die letzten 20 Tiebreaks bei Grand Slams hat die Belarussin allesamt gewonnen. "Ich gehe einfach in die Tiebreaks rein und spiele Punkt für Punkt", erklärte sie.