Grand Slams>

Satzbälle abgewehrt: Keys kämpft sich in die zweite Runde

Satzbälle abgewehrt: Keys kämpft sich in die zweite Runde

Die Titelverteidigerin legt bei den Australian Open einen nervösen Start hin.
Keys jubelt über ihren Auftaktsieg
Keys jubelt über ihren Auftaktsieg
© AFP/SID/MARTIN KEEP
SID
Die Titelverteidigerin legt bei den Australian Open einen nervösen Start hin.

Erst gewackelt, dann überzeugt: Madison Keys ist nach einem holprigen Start erfolgreich in ihre Titelverteidigungsmission bei den Australian Open gestartet. Gegen die Ukrainerin Oleksandra Olijnykowa musste sie beim 7:6 (8:6), 6:1 aber zwei Satzbälle abwehren.

"Ich bin so glücklich, wieder in Melbourne zu sein. Natürlich war ich zu Beginn sehr nervös", gestand Keys im Anschluss. Beim Stand von 4:6 im Tie Break des ersten Durchgangs war sie zuvor kurz vor einem Satzverlust gestanden. Bei den folgenden vier Ballwechseln aber spielte Keys ihr bestes Tennis und ließ Olijnykowa keine Chance. Anschließend spazierte sie locker zum Sieg.

Vergangenes Jahr hatte die 30-Jährige in Melbourne ihren größten Karriereerfolg gefeiert. In einem hochklassigen Finale schlug Keys überraschend Aryna Sabalenka und verhinderte den dritten Erfolg der Belarussin bei den Australian Open in Folge.

