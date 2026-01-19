Sicherer Auftakterfolg: Djokovic mit 100. Sieg in Melbourne

SID 19.01.2026 • 13:52 Uhr Der serbische Rekordjäger will seinen 25. Majortitel in Melbourne gewinnen.

Rekordsieger Novak Djokovic ist mit einem sicheren Erfolg in die Australian Open gestartet. Der 38 Jahre alte Serbe setzte sich in der Night Session von Melbourne am Montag mit 6:3, 6:2, 6:2 gegen den Spanier Pedro Martinez durch - und feierte damit seinen 100. Sieg in Melbourne.

Djokovic, der zehn Mal am Yarra River triumphieren konnte und als Grand-Slam-Rekordsieger weiter seinen 25. Titel auf größter Bühne jagt, fehlen damit noch zwei Erfolge, um zu Roger Federer (102 Siege) aufzuschließen. „Ich gebe immer mein Bestes“, sagte Djokovic: „Geschichte zu schreiben, ist eine große Motivation für mich. Ich bin gesegnet, dass ich noch immer auf diesem Level spielen kann.“