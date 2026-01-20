Australian Open: Technik-Probleme und später Einbruch - Struff früh raus

SID 20.01.2026 • 11:14 Uhr Jan-Lennard Struff scheidet in Melbourne nach einem Krimi aus. Zwischenzeitlich wird es kurios.

Erst wackelte das Hawk-Eye-System, dann Jan-Lennard Struff: Der Davis-Cup-Routinier ist bei den Australian Open in der ersten Runde ausgeschieden. Struff verlor einen Fünfsatzkrimi gegen den Tschechen Vit Kopriva mit 6:4, 2:6, 6:2, 3:6, 1:6 und verpasste damit seinen dritten Einzug in die zweite Runde beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne.

Auf Court 7 der Anlage waren im dritten Satz zwischenzeitlich die Aus-Rufe der elektronischen Linienrichtertechnologie ausgefallen - die Schiedsrichterin musste den Part übernehmen. Struff ließ sich davon zunächst weniger beeindrucken als Kopriva und gewann den Durchgang. Der Tscheche aber hatte den längeren Atem - nach zwei Breaks im Entscheidungssatz war er nicht mehr aufzuhalten.

Enttäuschender Saisonstart für Struff