Tennis-Altmeisterin Williams knackt Rekord - und verliert

Bitteres Aus für historische Williams

Die 45 Jahre alte Venus Williams ist nun offiziell die älteste Spielerin, die an den Australian Open teilgenommen hat.
Venus Williams in Melbourne
Venus Williams in Melbourne
© AFP/SID/MARTIN KEEP
SID
Großer Tag für Venus Williams, aber eine bittere Niederlage: Die 45-Jährige hat bei ihrem Rekordspiel bei den Australian Open einen überraschenden Erstrundensieg nur knapp verpasst. Williams (USA), inzwischen nur noch die Nr. 576 im WTA-Ranking, verlor gegen die serbische Weltranglisten-69. Olga Danilovic mit 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.

Williams ist durch ihren dank einer Wild Card ermöglichten Auftritt in Melbourne nun offiziell die älteste Teilnehmerin in der Turnier-Geschichte. „Ich liebe Herausforderungen, also bin ich bereit“, hatte die US-Amerikanerin vor der Partie gesagt. Und sie machte es ihrer 21 Jahre jüngeren Kontrahentin schwer - Danilovic kämpfte sich aber nach einem 0:4 im Entscheidungssatz noch einmal zurück.

Williams hat in den vergangenen Jahren nur sporadisch gespielt und beide Vorbereitungsturniere in der ersten Runde verloren. Die fünfmalige Wimbledon-Siegerin stand in Melbourne 2003 und 2017 im Einzelfinale und gewann viermal den Doppel-Titel an der Seite ihrer Schwester Serena.

