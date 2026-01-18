Tennis-Altmeisterin Williams knackt Rekord - und verliert

SID 18.01.2026 • 12:23 Uhr Die 45 Jahre alte Venus Williams ist nun offiziell die älteste Spielerin, die an den Australian Open teilgenommen hat.

Großer Tag für Venus Williams, aber eine bittere Niederlage: Die 45-Jährige hat bei ihrem Rekordspiel bei den Australian Open einen überraschenden Erstrundensieg nur knapp verpasst. Williams (USA), inzwischen nur noch die Nr. 576 im WTA-Ranking, verlor gegen die serbische Weltranglisten-69. Olga Danilovic mit 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.

Williams ist durch ihren dank einer Wild Card ermöglichten Auftritt in Melbourne nun offiziell die älteste Teilnehmerin in der Turnier-Geschichte. „Ich liebe Herausforderungen, also bin ich bereit“, hatte die US-Amerikanerin vor der Partie gesagt. Und sie machte es ihrer 21 Jahre jüngeren Kontrahentin schwer - Danilovic kämpfte sich aber nach einem 0:4 im Entscheidungssatz noch einmal zurück.