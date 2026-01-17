Trotz Gegnern auf "anderem Level": Djokovic glaubt an "25"

SID 17.01.2026 • 07:36 Uhr Die Dominanz von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz ist dem Serben nicht entgangen - dennoch will er seine Chance nutzen.

Auch mit 38 Jahren glaubt Novak Djokovic noch an seine Chance auf den historischen 25. Grand-Slam-Titel. „Wenn ich gesund bin und alle Puzzleteile zusammenpassen, kann ich jeden schlagen“, sagte Djokovic, der am Montag in die Australian Open startet. In Melbourne hat der Serbe bereits zehnmal triumphiert.

Dass er in Zeiten der Dominanz von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner nur Außenseiterchancen hat, ist Djokovic bewusst.

Djokovic: Will „gegen die Besten spielen“

„Sinner und Alcaraz spielen gerade auf einem anderen Level, aber das heißt nicht, dass niemand sonst eine Chance hat“, erklärte er und schob hinterher: „Ich versuche, mich auf das zu konzentrieren, was ich erreicht habe, nicht auf das, was noch möglich ist. 24 ist auch keine schlechte Zahl.“

Ein Vorbereitungsturnier auf die Australian Open hat Djokovic, der sich inzwischen fast ausschließlich auf die Grand Slams konzentriert, in diesem Jahr nicht absolviert.