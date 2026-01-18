Newsticker
Zverev-Interview mit Petkovic bekommt kuriose Wendung

Mann macht Zverev Heiratsantrag

Im Interview mit Andrea Petkovic wird es kurios: Alexander Zverev bekommt plötzlich einen Antrag.
Alexander Zverev muss sich vor den Australian Open auch zu den Liebesgerüchten um ihn und Caro Daur äußern. Dabei wählt die deutsche Nummer eins drastische Worte.
Alexander Zverev staunte nicht schlecht. Nach seinem Erstrundensieg bei den Australian Open wollte der Tennisstar doch nur sein Siegerinterview mit Andrea Petkovic führen, doch die beiden wurden unsanft unterbrochen.

„Heirate mich, Sascha“, schallte es plötzlich von der Tribüne - gerufen von einem männlichen Fan.

Zverev ließ sich nur kurz aus der Ruhe bringen. „Wo ist der Ring, Mann?“, fragte er in Richtung des Fans, der auch ein selbst gebasteltes Schild in die Luft hielt: „Nicht so billig“.

Zverev: Vielleicht gehe ich ins Casino

Und an Petkovic gerichtet schob er grinsend nach: „Wir sind nicht in der Lage, ein normales On-Court-Interview zu führen, oder?“

Anschließend machte sich Zverev noch Gedanken, wie er den restlichen freien Sonntag verbringen wolle. „Vielleicht gehe ich ins Casino, mein Bruder hat da diese Woche eine Menge Geld gemacht. Vielleicht muss ich das auch machen“, sagte der Hamburger gut gelaunt.

Zuvor hatte Zverev den Kanadier Gabriel Diallo nach einem schwachen Start noch souverän mit 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2 besiegt und war zum zehnten Mal in Folge in die zweite Runde von Melbourne eingezogen.

