Zverev warnt vor Auftaktmatch: "Gefährlicher Gegner"

SID 16.01.2026 • 07:54 Uhr Der Kanadier Gabriel Diallo nötigt dem Weltranglistendritten Alexander Zverev großen Respekt ab. Am Sonntag treffen die beiden Tennisprofis erstmals aufeinander.

Den kniffligen Auftakt vor Augen, das große Ziel am Horizont: Alexander Zverev startet optimistisch in seine nächste Grand-Slam-Mission bei den Australian Open. Er fühle sich „bereit“, sagte der Hamburger Tennisstar vor seinem ersten Match gegen den Kanadier Gabriel Diallo am Sonntag (ab 3 Uhr MEZ/Eurosport) - warnte aber gleichzeitig vor dem Weltranglisten-41.: Diallo sei „ein schwieriger Gegner, ein gefährlicher Gegner“.

Der aufschlagstarke Kanadier, der einer der stärksten ungesetzten Spieler im Hauptfeld ist, habe „ein Riesenspiel“, schob Zverev vor dem ersten Aufeinandertreffen der beiden hinterher, nachdem er am Freitag in Melbourne mit Kumpel Andrej Rublev trainiert hatte: „Er schlägt mit 230 auf. Und er kann natürlich sehr zügig von der Grundlinie spielen.“

Zverev kämpfte mit Verletzungen

Das enttäuschende Jahr 2025, in dem er nur einen Titel auf der ATP-Tour gewann, hat Zverev inzwischen abgehakt, auch wenn er sich körperlich vor dem Turnierstart noch nicht bei 100 Prozent sieht. „Ich fühle mich besser und besser mit jeder Woche. Aber den Knochen gesund zu machen, dauert einfach“, erklärte Zverev. Er hatte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Bei einer bitteren 0:6, 1:6-Niederlage gegen Jannik Sinner im Herbst etwa offenbarte er starke Probleme am rechten Fußknöchel.